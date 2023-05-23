В рамках четвертого сезона фестиваля паблик-арта «ЧО» создадут 11 арт-объектов

В Екатеринбурге открылся четвертый сезон фестиваля паблик-арта «ЧО» под темой «Передача энергии». Его участники: Саша Фролова, Сережа Клещев, Дмитрий Пригов, Петя Стабровский, Валерий Казас, Анна Нистратова, Студия ДЭЗ № 5, Катя Гущина, Катя Червонных и Степа Rare.God, Ульяна Розина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "ЧО"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фестиваль "ЧО"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

До Нового года в рамках фестиваля в Екатеринбурге создадут минимум 11 арт-объектов. Проект Дмитрия Пригова «Обращение № 133» сфокусирован на эмоциональном высказывании фразы «Граждане! Скажем друг другу я люблю тебя!». Это прямое признание в любви, способ рефлексии языка современного концептуального искусства. Организаторы фестиваля рассматривают создать специальный почтовый ящик на главпочтамте с пустыми бланками, где можно написать письмо человеку, которому хочешь сказать эти слова.

Идея проекта Кати Гущиной «Длинная история Екатеринбурга» заключается в работе с подростками, которые будут рассказывать художнице о том, как чувствуют Екатеринбург. На основании этого взаимодействия будет нарисован комикс в уличном пространстве города.

«Место для чувства» неизвестного художника, это создание универсального места переживаний, памяти, скорби вне зависимости от культурных, социальных ориентаций. Попытка соединить свои переживания с городской локацией.

«Основной нашей миссией и целью является развитие и создание связей между жителями и городом, работа с уральской идентичностью. Каждый год мы растем, по-другому смотрим на город и вовлекаем в работу с городской средой все большее количество людей»,— рассказал руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов на презентации проектов фестиваля.

Куратором четвертого сезона фестиваля стала директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева: «Участие в качестве куратора в "ЧО" для меня — история про возвращение. Екатеринбург — мой родной город, с ним связано почти все самое важное в моей жизни, и я как будто заново с ним знакомлюсь. Он очень изменился, и проект — повод его почувствовать. Говоря о грядущем 300-летии, можно сказать, что искусство дает более сильный эффект и большую поддержку городу, чем мемориальные или символическая объекты, характерные для такого рода событий».

Первый фестиваль «ЧО» в Екатеринбурге состоялся в 2020 году. Благодаря фестивалю появились такие арт-объекты, как «Трибуна для поэта» Эдуарда Кубенского, медведь «Гриша» Андрея Бартенева, «Ступенчатый человек» Сергея Лаушкина, «Точка зрения» Артема Стефанова, «Поющий камень» Даниила Гирдермана. В прошлом году было создано восемь арт-объектов, в том числе на берегу Верх-Исетского пруда «Индустриальный младенец» художниц Людмилы Калиниченко и Ксении Лариной.

Фестиваль организован компанией «Атомстройкомплекс» при участии уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. В рамках фестиваля запланировано более 80 мероприятий, в том числе: районная школа паблик-арта, перформативный сплав, ярмарка уральских художников, выставка об истории паблик-арта в Екатеринбурге.

Елена Медведева

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