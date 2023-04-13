На берегу Визовского пруда в Екатеринбурге установили арт-объект в виде головы младенца

В Екатеринбурге на берегу Визовского пруда появился арт-объект в виде головы младенца. «Индустриального младенца» установили в рамках фестиваля «Чо». Авторами объекта в виде двухметровой металлической головы дремлющего младенца является арт-группа LKKL: художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина.
Арт-объект появился на берегу Визовского пруда
Фото: Никита Харисов
Как указано на сайте Людмилы Калиниченко, проект запустили в производство в 2022 году. На скульптуру пошел вторичный литейный алюминиевый сплав, чтобы подчеркнуть идею зарождения нового и возможной трансформации.
«Одновременно подобный объект символически указывает на перспективу индустриального развития, при осмыслении происходящих в обществе процессов. Материал покрытия объекта указывает на те источники, которые отчасти сформировали лицо нашего региона. Закрытые глаза и умиротворяющая улыбка, отсылают к семантике буддийских колоссов, осмыслению и осознанию», — приводится на сайте цитата Ксении Лариной.