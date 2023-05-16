Известный уральский арт-менеджер займется новым сезоном паблика-арта «ЧО»

Куратором четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО» стала известный уральский арт-менеджер, директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Об этом рассказали организаторы екатеринбургского фестиваля.

Наиля Аллахвердиева займется проработкой темой нового сезона и работой с художниками, чтобы интегрировать новые паблик-арт объекты в городскую среду Екатеринбурга. Работы художников будут приурочены к 300-летию города.

В Екатеринбурге Наиля Аллахвердиева известна работой над «Памятником клавиатуре» и фестивалем «Длинные истории Екатеринбурга». Также она была одной из первых, кто начал проводить в уральской столице паблик-арты: в 1999 году она провела «Агитацию за искусство». Затем она организовала фестиваль «Дебаты и кредиты», в рамках которого голландские художники создали одну из знаковых работ – большое мозаичное панно Арно Кунена на фасаде УрФУ

До 2005 года она работала директором Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), а с 2010 года арт-менеджер живет в Перми и работает в музее PERMM.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге в рамках фестиваля «ЧО» на берегу Визовского пруда появился арт-объект в виде головы младенца. Объект вызвал большой общественный резонанс, а телеведущий Оскар Кучера назвал его «сатанизмом» и «уродством».

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