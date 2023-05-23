Следователи ХМАО начали проверку по факту пожара на теплоходе, где погиб капитан судна

Следователи и криминалисты следственного управления Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) начали проверку из-за пожара на судне РТ-377 на берегу реки Обь, сообщили в пресс-службе окружного СУ СК. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В пожаре погиб капитан судна, еще пять человек пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК ХМАО Фото: пресс-служба СУ СК ХМАО

По данным Уральской транспортной прокуратуры, на место происшествия также выехал сургутский транспортный прокурор. По данным ведомства, возгорание на теплоходе произошло во время топливной заправки.

Напомним, хлопок и пожар на судне произошел 23 мая во время ночной стоянки. При тушении пожара теплоход сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь. В результате пожара пострадали пятеро человек: один погиб, два человек были отправлены в больницу в состоянии средней тяжести, еще два пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, одному человеку медицинская помощь не потребовалась.

Полина Хабарова

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