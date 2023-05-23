Глава депздрава Югры рассказал о состоянии пострадавших при ЧП на теплоходе

Двое пострадавших в результате пожара на теплоходе в поселке Зенково находятся в состоянии средней степени тяжести и доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Добровольский.

Еще двое получают медицинскую помощь амбулаторно. Один пострадавший осмотрен на месте, дальнейшая медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, в результате инцидента на теплоходе пострадали шесть человек, еще один скончался. По данным Ространснадзора, 23 мая во время ночной стоянки на судне «РТ-377» произошли хлопок и пожар. При тушении пожара теплоход сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь. Владельцем теплохода является компания «Нефтеюганский речной порт».

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