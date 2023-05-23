В Югре один человек погиб, пятеро пострадали во время пожара на теплоходе

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в поселке Зенково во время пожара на теплоходе погиб один человек, еще пять пострадали, их доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести. Сообщили в Ространснадзоре по УФО.
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По данным ведомства, 23 мая во время ночной стоянки на судне «РТ-377» произошли хлопок и пожар. При тушении пожара теплоход сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь. Владельцем теплохода является компания «Нефтеюганский речной порт».
Ространснадзор начал проверку. Выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна.