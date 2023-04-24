Третий этап строительства водоподъемной станции в Воронеже выполнит «Воронеж строй комплекс»

Победителем торгов на строительство третьего этапа водоподъемной станции (ВПС-21) в Воронеже стало местное ООО ТСП «Воронеж строй комплекс», следует из документов госзакупки. Компания взялась выполнить работы за 232,3 млн руб., это на 1,2 млн руб. меньше начальной стоимости торгов.

В перечень третьего этапа входят земляные и фасадные работы, проведение и установка наружных сетей канализации и благоустройство объекта. Завершить их необходимо до 25 октября 2024 года.

Ранее компания стала подрядчиком строительства двух очередей водоподъемной станции №21 в Воронеже на общую сумму 2,9 млрд руб. Кроме того, в центре города предприятие возводит новый корпус театра оперы и балета за 55,1 млн. В Рамонском районе фирма получила контракт на строительство школы и детсада за 764,2 млн. руб., а также прокладывает инженерные сети для туристического комплекса «Ямань Spa Resort» за 223,5 млн руб.

Проект ВПС-21 оценивается в 5 млрд руб. В целом он предусматривает бурение 11 артезианских скважин производительностью больше 160 кубометров в час и глубиной почти по 100 м, строительство насосных станций, станции удаления лишнего железа и площадки обезвоживания осадка, резервуаров для чистой воды объемом свыше 5 тыс. кубометров. В обычном режиме станция должна давать левому берегу Воронежа 36 тыс. кубометров воды в сутки, при этом закладывается возможность повышения мощности до 48,5 тыс. кубометров.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» зарегистрировано в Воронежской области в 2000 году для розничной торговли скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 9,7 млн руб. Директором и владельцем 50% является Алексей Воронов. Другая половина в собственности у Игоря Воронова.

Владимир Зоркий