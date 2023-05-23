Еврокомиссия выделила Украине еще €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении Украине четвертого транша в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК. Выплату еще €1,5 млрд произведут в июне.

В заявлении Еврокомиссии уточняется, что с помощью этих средств Евросоюз стремится помочь Украине покрыть ее неотложные потребности в финансировании. «Эта поддержка поможет Украине продолжать выплачивать заработную плату и пенсии, поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев, а также восстановить жизненно важную инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе ее агрессивной войны»,— говорится в заявлении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала текущего года Украине в рамках макрофинансовой помощи было выделено €7,5 млрд. Она подчеркнула, что европейские страны и в будущем продолжат оказывать поддержку Украине. Совокупный объем финансовой поддержки, которую Евросоюз оказал Украине после начала военного конфликта с Россией, составляет около €70 млрд, в том числе за счет помощи государствам—членам ЕС, принимающим украинских беженцев.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева