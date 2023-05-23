Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еврокомиссия выделила Украине еще €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении Украине четвертого транша в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК. Выплату еще €1,5 млрд произведут в июне.

В заявлении Еврокомиссии уточняется, что с помощью этих средств Евросоюз стремится помочь Украине покрыть ее неотложные потребности в финансировании. «Эта поддержка поможет Украине продолжать выплачивать заработную плату и пенсии, поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев, а также восстановить жизненно важную инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе ее агрессивной войны»,— говорится в заявлении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала текущего года Украине в рамках макрофинансовой помощи было выделено €7,5 млрд. Она подчеркнула, что европейские страны и в будущем продолжат оказывать поддержку Украине. Совокупный объем финансовой поддержки, которую Евросоюз оказал Украине после начала военного конфликта с Россией, составляет около €70 млрд, в том числе за счет помощи государствам—членам ЕС, принимающим украинских беженцев.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...