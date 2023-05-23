Суд отменил приговоры по делу об убийстве волгоградского риэлтора за ссору в родительском чате

Обвинительный приговор Арсену Мелконяну, осужденному за убийство волгоградского риэлтора Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, был отменен Четвертым кассационным судом. Инстанция признала, что в ходе рассмотрения дела и апелляционной жалобы были допущены нарушения, которые не позволяют считать приговор законным и обоснованным. Дело направлено на новое судебное разбирательство в Волгоградский областной суд.

Кассационная жалоба защиты была подана 16 марта 2022 года, а решение суда вынесено 4 мая, накануне текст появился на сайте инстанции. В ней указывается, что нижестоящие суды не учли показания свидетелей защиты, не провели необходимые экспертизы и не допросили всех потерпевших. Кроме того, суд не установил мотивы и обстоятельства преступления, а также не учел характеристики подсудимых.

Арсен Мелконян был осужден к 11 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. По версии следствия, он избил Романа Гребенюка в отделении банка. Риэлтор скончался через два дня в больнице от черепно-мозговой травмы.

Сейчас Арсен Мелконян находится в СИЗО. После получения помилования за участие в СВО мужчина вновь попал в поле зрения правоохранителей. Волгоградца подозревают в рассылке сообщений с угрозами бывшей жене, несовершеннолетней дочери и судье, вынесшей обвинительное решение по делу.

Никита Маркелов, Саратов