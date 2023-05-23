Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного уровня

Турецкая лира в ходе торгов упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Согласно данным онлайн-торгов на международном рынке Forex, утром 23 мая стоимость доллара превышала 20,3 лиры. По состоянию на 12:20 мск лира упала к доллару на 6,5%, до 19,85 за единицу американской валюты.

Снижение лиры происходит на фоне предстоящего второго тура президентских выборов в Турции. Reuters отмечает, что финансовые рынки готовятся к победе Реджепа Тайипа Эрдогана, который после переизбрания продолжит «свою неортодоксальную» денежно-кредитную политику.

По результатам первого тура действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, его основной соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу,— 44,88%. Второй тур выборов пройдет в Турции 28 мая. По словам господина Эрдогана, в случае его победы Турцию ждет «полное преображение». В качестве одного из приоритетных направлений он называл разработку новой конституции.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «В Турции третий не лишний».

Милена Костерева