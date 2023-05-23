Свердловчане получат матпомощь за утерю из-за пожаров домов, где проживали без прописки

В Свердловской области из-за лесных пожаров будут оказывать материальную помощь гражданам в связи с утратой жилья, в котором они проживали. Ранее помощь оказывалась при утере жилья, в котором гражданин был прописан. Соответствующие изменения депутаты Законодательного собрания внесли в региональный закон «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».

«В апреле 2023 года на Среднем Урале произошел ряд крупных пожаров, в результате которых граждане лишились жилья и имущества. Изменением определено, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи уничтожением или повреждением жилья, в котором гражданин проживает. Положения закона будут применяться к утрате жилья после 31 марта»,— пояснил председатель комитета парламента по социальной политике Вячеслав Погудин.

Напомним, с 5 мая в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации. С Сосьве в результате пожара, площадь которого достигала 9 тыс. кв. м., сгорели более 100 домов — порядка 400 человек лишились жилье. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей.

За прошедшие сутки площадь пожаров в Свердловской области снизилась на 2,7 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики. В частности, спасателям удалось потушить 22 лесных пожара на площади 1,8 тыс. га. Самое крупное из них было в Режевском городском округе — 800 га.

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