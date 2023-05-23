Площадь пожаров в Свердловской области за сутки снизилась почти на 3 тыс. гектаров

За прошедшие сутки площадь пожаров в Свердловской области снизилась на 2,7 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики. В частности, спасателям удалось потушить 22 лесных пожара на площади 1,8 тыс. га. Самое крупное из них было в Режевском городском округе — 800 га.

Сейчас в области действует 27 пожаров на площади 2,8 тыс. га. При этом 16 возгораний локализованы на площади 1,6 тыс. га. В тушении задействованы более 1 тыс. человек и свыше 190 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

Напомним, на выходных из-за природных пожаров над Свердловской областью навис смог. Из-за этого пришлось перекрывать движение на участке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

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