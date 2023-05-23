Мишустин спрогнозировал рост товарооборота России и Китая до $200 млрд в этом году

Премьер-министр Михаил Мишустин уверен, что товарооборот России и Китая в 2023 году вырастет до $200 млрд. За четыре месяца нынешнего года он вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $71,15 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств — Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин,— довести взаимный товарооборот до $200 млрд»,— сказал господин Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае (цитата по пресс-службе правительства).

Причем за 2022 год товарооборот сельхозпродукции увеличился на 42%, превысив $7 млрд. Российский премьер подчеркнул, что по итогам первого квартала рост составил свыше 90%, достигнув почти $2,5 млрд.

По словам Михаила Мишустина, также растут объемы расчетов в национальных валютах: если в 2021 году в них проводились лишь около четверти расчетов между Россией и Китаем, то в 2022 году — уже почти две трети.

Господин Мишустин также сообщил, что на сегодня определено уже около 80 крупных совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше $165 млрд.

«Коллеги, у вас есть хорошие возможности проявить свою инициативу, предприимчивость и организаторские способности. Россия готова оказать практическую поддержку представителям деловых кругов, которые откликнутся на этот призыв»,— подчеркнул Михаил Мишустин.

По данным главного таможенного управления Китая, с января по апрель текущего года экспорт из Китая в Россию составил $33,69 млрд — на 67,2% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос до $39,46 млрд (+24,8%). При этом в апреле Россия направила в Китай товары на $19,23 млрд, а Китай в Россию — на $9,61 млрд.

Анастасия Ларина