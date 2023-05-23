В Луганске не работают интернет и банкоматы

В Луганске из-за отключения интернета перестали работать банкоматы. Сбои в работе сети зафиксированы и в окрестных населенных пунктах, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство связи Луганской народной республики (ЛНР).

«С ночи в Луганске и окрестных населенных пунктах не работает интернет, а соответственно, и банкоматы. Причину уточняем»,— сообщили в министерстве. По информации агентства, жители Луганска не могут дозвониться по номеру телефонов как российской, так и украинской кодификации. «РИА Новости» отмечает, что в Донецкой народной республике интернет работает стабильно.

13 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник принял решение об отключении мобильного интернета на территории региона из-за обстрелов. На какой срок отключили мобильный интернет, не уточнялось.

Милена Костерева