«Ювентусу» вернули нажитое непонятным трудом

Высший спортивный арбитражный орган Италии Collegio di Garanzia dello Sport (SGB) постановил пересмотреть январское решение Федерации футбола Италии (FIGS) о наказании за финансовые махинации туринского «Ювентуса» в виде лишения его 15 очков, набранных в текущем чемпионате страны, и дисквалификации ведущих функционеров клуба. По этому делу будет произведено новое разбирательство. Таким образом, в таблице нынешнего турнира «Ювентус» с седьмого места возвращается на третье, дающее право в следующем сезоне заявиться в Лигу чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро и Душан Влахович из «Ювентуса»

Фото: Pedro Nunes, Reuters Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро и Душан Влахович из «Ювентуса»

Фото: Pedro Nunes, Reuters

Вердикт SGB по поводу пересмотра наказания «Ювентуса» за финансовые нарушения, наложенного на него FIGS, был вынесен после того, как самый успешный клуб в истории итальянского футбола обжаловал решение федерации, принятое в январе. Тогда в результате действий правоохранительных органов вскрылись многочисленные нарушения «Ювентуса», признанные «злонамеренными», например создание фиктивной бухгалтерской отчетности, завышение стоимости активов, манипулирование фондовым рынком с целью ввести в заблуждение инвесторов, использование серых схем при выплатах денежных компенсаций.

Целью всех этих действий являлась маскировка проблем «Ювентуса», в том числе приведение его активов в соответствие с принципами финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с помощью нелегальных либо сомнительных схем.

В итоге FIGS лишила «Ювентус» 15 очков, заработанных в текущем чемпионате, а также применила санкции к 11 бывшим и действующим руководителям клуба, которые получили различные сроки отстранения от футбольной деятельности.

В их числе оказался, например, заработавший два года дисквалификации экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли — член семьи, контролирующей клуб через инвестиционную компанию Exor.

Теперь же SGB частично удовлетворил апелляцию «Ювентуса». Не сняв вину с клуба по части правонарушений, он постановил, что FIGS должна вернуть «Ювентусу» очки и отменить дисквалификацию функционеров, а также провести новое разбирательство и вынести «более подходящее наказание». Тем временем в марте в Турине начались предварительные слушания в криминальном суде, отложенные по административным причинам до 10 мая. Судьям предстоит решить, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении дисквалифицированных официальных лиц и самого клуба, который отрицает обвинения в нарушениях и настаивает на том, что его бухгалтерский учет соответствует отраслевым стандартам.

Очевидно, что точка в этом деле еще не поставлена. Но на данный момент «Ювентусу» возвращаются 15 очков. Это означает, что с 7-го места, которое клуб после 30 туров занимал с 44 очками, он поднимается на 3-е место, имея 59 очков

Побороться за чемпионство с «Наполи», имеющим 75 очков, «Ювентус» уже не в состоянии, но догнать идущий вторым «Лацио», который опережает туринцев лишь на одно очко,— вполне реальная задача. Во всяком случае, ситуация в борьбе за четыре путевки в следующий розыгрыш Лиги чемпионов меняется кардинальным образом. Теперь четвертое место занимает «Рома» с 56 очками, и только затем идут «Милан» (53) и «Интер» (51), которые в начале мая встретятся на полуфинальной стадии нынешнего главного еврокубка. В ближайшее воскресенье в центральном матче 31-го тура «Ювентус», потерпевший в апреле уже два поражения в чемпионате, принимает «Наполи».

Евгений Федяков