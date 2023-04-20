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Коммерсантъ FM
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«Ювентусу» вернули нажитое непонятным трудом

36-кратный чемпион Италии по футболу снова получит 15 очков, отобранных за финансовые нарушения

Высший спортивный арбитражный орган Италии Collegio di Garanzia dello Sport (SGB) постановил пересмотреть январское решение Федерации футбола Италии (FIGS) о наказании за финансовые махинации туринского «Ювентуса» в виде лишения его 15 очков, набранных в текущем чемпионате страны, и дисквалификации ведущих функционеров клуба. По этому делу будет произведено новое разбирательство. Таким образом, в таблице нынешнего турнира «Ювентус» с седьмого места возвращается на третье, дающее право в следующем сезоне заявиться в Лигу чемпионов.

Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро и Душан Влахович из «Ювентуса»

Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро и Душан Влахович из «Ювентуса»

Фото: Pedro Nunes, Reuters

Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро и Душан Влахович из «Ювентуса»

Фото: Pedro Nunes, Reuters

Вердикт SGB по поводу пересмотра наказания «Ювентуса» за финансовые нарушения, наложенного на него FIGS, был вынесен после того, как самый успешный клуб в истории итальянского футбола обжаловал решение федерации, принятое в январе. Тогда в результате действий правоохранительных органов вскрылись многочисленные нарушения «Ювентуса», признанные «злонамеренными», например создание фиктивной бухгалтерской отчетности, завышение стоимости активов, манипулирование фондовым рынком с целью ввести в заблуждение инвесторов, использование серых схем при выплатах денежных компенсаций.

Целью всех этих действий являлась маскировка проблем «Ювентуса», в том числе приведение его активов в соответствие с принципами финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с помощью нелегальных либо сомнительных схем.

В итоге FIGS лишила «Ювентус» 15 очков, заработанных в текущем чемпионате, а также применила санкции к 11 бывшим и действующим руководителям клуба, которые получили различные сроки отстранения от футбольной деятельности.

В их числе оказался, например, заработавший два года дисквалификации экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли — член семьи, контролирующей клуб через инвестиционную компанию Exor.

Теперь же SGB частично удовлетворил апелляцию «Ювентуса». Не сняв вину с клуба по части правонарушений, он постановил, что FIGS должна вернуть «Ювентусу» очки и отменить дисквалификацию функционеров, а также провести новое разбирательство и вынести «более подходящее наказание». Тем временем в марте в Турине начались предварительные слушания в криминальном суде, отложенные по административным причинам до 10 мая. Судьям предстоит решить, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении дисквалифицированных официальных лиц и самого клуба, который отрицает обвинения в нарушениях и настаивает на том, что его бухгалтерский учет соответствует отраслевым стандартам.

Очевидно, что точка в этом деле еще не поставлена. Но на данный момент «Ювентусу» возвращаются 15 очков. Это означает, что с 7-го места, которое клуб после 30 туров занимал с 44 очками, он поднимается на 3-е место, имея 59 очков

Побороться за чемпионство с «Наполи», имеющим 75 очков, «Ювентус» уже не в состоянии, но догнать идущий вторым «Лацио», который опережает туринцев лишь на одно очко,— вполне реальная задача. Во всяком случае, ситуация в борьбе за четыре путевки в следующий розыгрыш Лиги чемпионов меняется кардинальным образом. Теперь четвертое место занимает «Рома» с 56 очками, и только затем идут «Милан» (53) и «Интер» (51), которые в начале мая встретятся на полуфинальной стадии нынешнего главного еврокубка. В ближайшее воскресенье в центральном матче 31-го тура «Ювентус», потерпевший в апреле уже два поражения в чемпионате, принимает «Наполи».

Евгений Федяков

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