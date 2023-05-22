Один из белгородских диверсантов был заочно арестован за создание экстремистского сообщества

Один из участников нападения на Белгородскую область — россиянин Алексей Левкин, пособник первого в РФ фигуранта уголовного дела о наемничестве Романа Железнова, находится в розыске сообщает ТАСС. В 2018 году суд в Москве санкционировал его заочный арест. Алексей Левкин был опознан на видео, которое сегодня разместили диверсанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Левкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ»,— следует из базы МВД РФ. В 2018 году Левкина обвиняли по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе с использованием интернета).

Член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков, анализируя видео которое опубликовали диверсанты в Белгородской области, опознал в одном из них Алексея Левкина, солист неонацистской блэк-метал группы М8Л8ТХ («Молот Гитлера»). «В 2006 г. вместе с другими скинхедами обвинялся в четырех убийствах и пяти нападениях, а также надругательстве над еврейским кладбищем. Откосил в дурке, откуда вышел в 2010 г. В 2014 году на него завели новое дело за участие в неонацистском сообществе, бежал на Украину, вступил в "Азов" (признан в РФ террористическим и запрещен)»,— написал господин Дюков в Telegram.

Сегодня, 22 мая, с территории Украины в Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа. В регионе введен режим контртеррористической операции.

По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибших среди мирных жителей нет.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова