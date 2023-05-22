«Теплосеть» проведет двухдневные испытания в Василеостровском районе Петербурга

Во вторник и среду, 23-24 мая, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут испытания тепловых сетей в Василеостровском районе города.

Как сообщили в компании в зону работ 23 мая войдут теплосети, проходящие по улицам: Детская, Камская, Донская, Весельная, Шевченко, Карташихина, Наличная, Опочинина, Гаванская, Репина, Канареечная; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 23-я, 24-я, 25-я, 26-я, 27-я, 29-я, Косая, Кадетская, Кожевенная линии; проспекты Большой, Средний, Малый, Среднегаванский; переулки Тучков, Бугский, Волховский, Академический, Биржевой; набережные Университетская, Макарова, реки Смоленки, Шмидта и Шкиперский проток.

В свою очередь, 24 мая будут проверять тепловые сети на улицах: Наличная, Кораблестроителей, Мичманская, Капитанская, Вадима Шефнера, Нахимова, Железноводская, Уральская, Беринга, Шевченко, Остоумова, Карташихина, Гаванская, Челюскина, Опочинина, Парусная; проспекты Большой, Кима, Малый; проезды Адмиралтейский, Галерный; бульвары Головина, Вилькицкий, Александра Грина; переулки Одоевского, Каховского; Шкиперский проток, Морская и Новосмоленская набережные, Невская губа, Кожевенная линия, площадь Морской славы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что другая ресурсоснабжающая организация — ГУП «ТЭК СПб» — с 22 по 16 мая проведет гидравлические испытания теплосетей в девяти районах Петербурга и в одном районе Ленинградской области.

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