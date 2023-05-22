На Васильевском острове появится новая улица

В микрорайоне Галерная гавань в Василеостровском районе Петербурга планируют проложить двухполосную улицу протяженностью 447 метров от Прибалтийской площади до проектируемого проезда. Также будут спроектированы два примыкающих к ней внутриквартальных проезда протяженностью 120 и 210 м. Инвестор построит объекты за счет собственных средств и безвозмездно передаст их в собственность города, сообщили 22 мая в администрации Санкт-Петербурга.

В свою очередь, в Приморском районе города на участке Парашютной улицы от Плесецкой улицы до Шуваловского проспекта предполагается построить боковой проезд с восточной стороны. Реализовать данный проект на собственные средства также намеревается инвестор.

Помимо этого, еще два дорожных объекта подвергнутся реконструкции в Выборгском и Колпинском районах. Речь идет о предполагаемом расширении до четырех полос проезжей части Манчестерской улицы (на ней будет организовано двустороннее движение) и обустройстве Школьной улицы в поселке Металлострой. На ней должны появиться две полосы движения, пешеходные и велосипедные дорожки.

Сроки реализации данных проектов и их стоимость в Смольном не озвучили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проспект Ветеранов на юго-западе Петербурга хотят продлить от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Протяженность четырехполосной дороги должна составить 1,7 км.

Также стало известно, что до конца октября 2023 года в Петербурге планируется отремонтировать около 250 км дорог по более чем 100 адресам, на эти цели будет направлено 12,2 млрд рублей.

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