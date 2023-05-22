За день в предварительном голосовании «Единой России» поучаствовали 20 тысяч жителей Кубани

В Краснодарском крае в первый день предварительного голосования «Единой России» приняло участие 20 тысяч избирателей. Самыми активными стали жители Лабинского, Кавказского и Тихорецкого районов, а также Геленджика, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Электронное предварительное голосование проходит с 22 по 28 мая на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. В нем могут участвовать жители 11 районов Кубани.

Предварительное голосование проходит на плановых выборах в гордуму Геленджика, муниципальные советы депутатов Тихорецкого, Белореченского, Кавказского и Туапсинского районов. Также проходит голосование на дополнительных выборах в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Лабинском районе. Всего участвуют 837 кандидатов. Конкуренция составляет 4,8 человека на место.

В целом по стране для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались 2 млн пользователей, что составляет 8% от числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы. В первый день голосования информационный портал «Единой России» подвергся множественным DDoS-атакам.

Татьяна Ручкина

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