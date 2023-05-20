На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались 2 млн человек

Для принятия участия в предварительном голосовании «Единой России» 22–28 мая зарегистрировались 2 млн пользователей. Это 8% от числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы, сообщила пресс-служба партии. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стала Ростовская область (310 тыс. человек).

По данным партии, на втором месте по числу зарегистрировавшихся избирателей — Республика Саха (Якутия), на третьем — Башкирия и Волгоград. «В них зарегистрированы 12,7 и 10,3% избирателей»,— уточнил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Регистрация завершится 26 мая.

В единый день голосования 10 сентября в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. В трех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 21 субъекте пройдут прямые выборы главы региона, еще в пяти — руководителей региона изберут местные парламенты. В 20 регионах проведут выборы в региональные парламенты.

Подробности — в материале «Ъ» «Единая и обновимая».

Лаура Кеффер