«Единая Россия» зафиксировала множественные атаки на сайт предварительного голосования

Информационный портал «Единой России» «Предварительное голосование» подвергся множественным DDoS-атакам, сообщила пресс-служба фракции. В настоящее время сайт работает штатно.

Портал «Предварительное голосование» предназначен для выбора кандидатов и их последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты законодательных органов в рамках проведения единого дня голосования в 2023 году. Голосование началось 22 мая и продлится до 28 мая.

Как уточнили в пресс-службе партии, количество атак на сайт увеличилось после начала голосования. «Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs (компания, предоставляет услуги по сетевой безопасности — "Ъ".) и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности. Сайт работает штатно»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным «Единой России», наибольшее количество DDoS-атак было совершено с IP-адресов, зарегистрированных в США и Германии. Некоторые атаки были совершены из Финляндии.

18 мая «Единая Россия» отчиталась о результатах конкурса на взлом системы электронного предварительного голосования партии. Уязвимостей в системе выявлено не было. При этом, как уточнил руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, попытки обмануть систему были: тестовая инфраструктура исследовалась с зафиксированных 3,6 тыс. IP-адресов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неуязвимая Россия».

Милена Костерева