Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудник Нововоронежской АЭС избран президентом молодежного движения ВАО АЭС

IV Международный форум молодежного движения Московского Центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ)*, собрал на площадке Нововоронежской АЭС более 30 активистов молодежных ячеек из различных организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом», а также Армянской АЭС, АЭС «Тяньвань» (Китай).

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«В этом году исполняется 10 лет молодежному движению. Могу с полной уверенностью сказать, что оно состоялось, вовлекло в себя настоящих единомышленников, объединенных идеей развития атомной энергетики», - отметил первый заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Анатолий Кириченко.

Ключевым событием форума стали выборы нового президента молодежного движения ВАО АЭС-МЦ на 2023-2024 год. Им стал начальник отдела Управления мобилизационной подготовки ГОиЧС и аварийной готовности НВ АЭС Александр Белкин. Главными приоритетами в работе он обозначил усовершенствование структуры молодежного движения, уровня знания английского языка его участников, более активное вовлечение молодежи в мероприятия ВАО АЭС, укрепление коммуникации между ячейками, интеграцию в молодежное движение новых площадок — ПАТЭС, Белорусской АЭС, АЭС «Аккую» (Турция).

В рамках форума состоялись форсайт-сессия, воркшоп по культуре безопасности, мозговые штурмы, на которых представители предприятий атомной отрасли обменялись опытом, обсудили перспективы развития на ближайшие годы и наметили дальнейшие шаги.

Под эгидой отечественного Ядерного общества прошла научно-техническая конференция, участие в которой наряду с молодыми профессионалами приняли заслуженные эксперты — директор НВ АЭС Владимир Поваров, заместитель генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Константин Артемьев, директор ВАО АЭС-МЦ Василий Аксёнов, начальник отдела стратегических исследований НИЦ «Курчатовский институт» Станислав Субботин, главный научный сотрудник Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Борис Гордон.

Участники форума побывали в Информационном центре НВ АЭС, на блочном пункте управления, в машзале энергоблока №6 НВ АЭС, увидели брызгальные бассейны и градирни инновационных энергоблоков с ВВЭР-1200 поколения «3+».

В память о 10-летнем юбилее молодежного движения ВАО АЭС-МЦ атомщики при участии Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы в рамках экологического субботника «Зеленая весна» высадили 10 саженцев маньчжурского ореха у энергоблока №5 НВ АЭС.

«Я являюсь первым президентом молодежного движения ВАО АЭС, стоял у самых истоков его основания в 2014 году, вложив в это все свои знания, умения, навыки. Приятно видеть, что наше дело живет, атомная отрасль активно развивается. На дорожной карте развития атомной промышленности фигурирует много новых объектов, а значит, потребуются молодые грамотные кадры. Уверен, что проактивная лидерская позиция молодежи обеспечит атомной энергетике большое будущее», - отметил эксперт Управления зарубежных проектов АО «Атомтехэнерго» Сергей Шерпаев.

«Форум подарил массу положительных впечатлений от общения с коллегами, у нас получилась хорошая сплоченная команда. Программа была насыщенной и полезной, работа — плодотворной. На примере Нововоронежской АЭС можно увидеть тот прогресс, который сейчас происходит в атомной отрасли. Я следил в новостях за сооружением инновационных энергоблоков, а теперь сам побывал здесь и убедился в их высоком уровне безопасности», - сказал инженер отдела ресурса и продления эксплуатации Армянской АЭС Ерванд Степанян.

*ВАО АЭС - международная организация, главной миссией которой является повышение безопасности и надежности АЭС во всем мире. Основана в мае 1989 года. В ее состав входят более 125 организаций, работающих вместе над достижением уровня высочайших стандартов безопасности. В составе Московского центра ВАО АЭС - 14 организаций. Концерн «Росэнергоатом» является одной из самых активных эксплуатирующих организаций в структуре ВАО АЭС.

В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке. Компании непрерывно вкладываются в новые проекты и технологии, находят решения существующих проблем.

Особое внимание уделяется работе с молодежью, это один из ключевых приоритетов государства. Предприятия, организации госсектора прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания для них специализированных образовательных программ.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...