Сотрудник Нововоронежской АЭС избран президентом молодежного движения ВАО АЭС

IV Международный форум молодежного движения Московского Центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ)*, собрал на площадке Нововоронежской АЭС более 30 активистов молодежных ячеек из различных организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом», а также Армянской АЭС, АЭС «Тяньвань» (Китай).

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«В этом году исполняется 10 лет молодежному движению. Могу с полной уверенностью сказать, что оно состоялось, вовлекло в себя настоящих единомышленников, объединенных идеей развития атомной энергетики», - отметил первый заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Анатолий Кириченко.

Ключевым событием форума стали выборы нового президента молодежного движения ВАО АЭС-МЦ на 2023-2024 год. Им стал начальник отдела Управления мобилизационной подготовки ГОиЧС и аварийной готовности НВ АЭС Александр Белкин. Главными приоритетами в работе он обозначил усовершенствование структуры молодежного движения, уровня знания английского языка его участников, более активное вовлечение молодежи в мероприятия ВАО АЭС, укрепление коммуникации между ячейками, интеграцию в молодежное движение новых площадок — ПАТЭС, Белорусской АЭС, АЭС «Аккую» (Турция).

В рамках форума состоялись форсайт-сессия, воркшоп по культуре безопасности, мозговые штурмы, на которых представители предприятий атомной отрасли обменялись опытом, обсудили перспективы развития на ближайшие годы и наметили дальнейшие шаги.

Под эгидой отечественного Ядерного общества прошла научно-техническая конференция, участие в которой наряду с молодыми профессионалами приняли заслуженные эксперты — директор НВ АЭС Владимир Поваров, заместитель генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Константин Артемьев, директор ВАО АЭС-МЦ Василий Аксёнов, начальник отдела стратегических исследований НИЦ «Курчатовский институт» Станислав Субботин, главный научный сотрудник Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Борис Гордон.

Участники форума побывали в Информационном центре НВ АЭС, на блочном пункте управления, в машзале энергоблока №6 НВ АЭС, увидели брызгальные бассейны и градирни инновационных энергоблоков с ВВЭР-1200 поколения «3+».

В память о 10-летнем юбилее молодежного движения ВАО АЭС-МЦ атомщики при участии Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы в рамках экологического субботника «Зеленая весна» высадили 10 саженцев маньчжурского ореха у энергоблока №5 НВ АЭС.

«Я являюсь первым президентом молодежного движения ВАО АЭС, стоял у самых истоков его основания в 2014 году, вложив в это все свои знания, умения, навыки. Приятно видеть, что наше дело живет, атомная отрасль активно развивается. На дорожной карте развития атомной промышленности фигурирует много новых объектов, а значит, потребуются молодые грамотные кадры. Уверен, что проактивная лидерская позиция молодежи обеспечит атомной энергетике большое будущее», - отметил эксперт Управления зарубежных проектов АО «Атомтехэнерго» Сергей Шерпаев.

«Форум подарил массу положительных впечатлений от общения с коллегами, у нас получилась хорошая сплоченная команда. Программа была насыщенной и полезной, работа — плодотворной. На примере Нововоронежской АЭС можно увидеть тот прогресс, который сейчас происходит в атомной отрасли. Я следил в новостях за сооружением инновационных энергоблоков, а теперь сам побывал здесь и убедился в их высоком уровне безопасности», - сказал инженер отдела ресурса и продления эксплуатации Армянской АЭС Ерванд Степанян.

*ВАО АЭС - международная организация, главной миссией которой является повышение безопасности и надежности АЭС во всем мире. Основана в мае 1989 года. В ее состав входят более 125 организаций, работающих вместе над достижением уровня высочайших стандартов безопасности. В составе Московского центра ВАО АЭС - 14 организаций. Концерн «Росэнергоатом» является одной из самых активных эксплуатирующих организаций в структуре ВАО АЭС.

В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке. Компании непрерывно вкладываются в новые проекты и технологии, находят решения существующих проблем.

Особое внимание уделяется работе с молодежью, это один из ключевых приоритетов государства. Предприятия, организации госсектора прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания для них специализированных образовательных программ.