На северном намыве Васильевского острова возобновились строительные работы

В понедельник, 22 мая, на территории северного намыва острова Декабристов в Василеостровском районе Петербурга возобновились строительные работы. Об этом группе «Живем на Васильевском» в соцсети «ВКонтакте» сообщили местные жители.

Там же приводится комментарий пресс-службы застройщика «Группа ЛСР». В компании подчеркнули, что в настоящий момент каких-либо запретов на проведение работ на данной территории нет. На площадке идет пролив песка, ремонт техники и «иные технологические мероприятия». Также в компании ссылаются на нерест рыб.

«"Группа ЛСР", как законопослушная компания, все годы строго выдерживала положенную из-за нереста паузу в работах и ответственно относилась ко всем остальным официальным правилам осуществления работ. Компания также всегда готова оказывать всяческое содействие надзорным, правоохранительным и следственным органам»,— говорится в сообщении «Группы ЛСР».

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не согласился с решением прокуратуры отказать в возбуждении дел, связанных с нарушениями при строительстве жилого квартала на северном намыве в Петербурге и действиями сотрудников службы безопасности, которые не пустили его на территорию объекта девелоперской компании ЛСР. Несмотря на то что по обоим эпизодам надзорный орган не нашел уголовного состава, в СКР настаивают, что в отношении застройщика петербургское управление СКР должно инициировать новое разбирательство, а вот охранниками, которые, по мнению господина Бастрыкина, проявили самоуправство, уже займутся на самом верху — в Главном следственном управлении СКР.

Подробнее о спорной ситуации читайте в материале «Ъ».

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