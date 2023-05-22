Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек прибыл на МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с коммерческими туристами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Ax-2, следует из сообщения NASA. Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции осуществилась в автоматическом режиме в 9:12 по Времени восточного побережья США (16:12 мск).

В составе экипажа: командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина—командир МКС Пегги Уитсон, пилот-предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии — Райян Барнави и Али аль-Карни — подданные этой страны отправляются в космос впервые почти за 40 лет.

Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Falcon в 17:37 21 мая по времени Восточного побережья США (0:37 22 мая мск). После завершения стыковки на МКС экипаж перейдет на борт станции. Планируется, что члены экипажа поучаствуют в научной работе МКС и за время пребывания на орбите проведут более 20 экспериментов. Дата их возвращения на Землю пока неизвестна.

Миссия организована компанией Axiom Space, которая специализируется на космическом туризме. Первый подобный рейс был проведен в апреле 2022 года. NASA и Axiom Space заключили контракт на третий рейс, который планируется не раньше ноября нынешнего года. Стоимость полета для каждого члена экипажа оценивается в $55 млн.

Лусине Баласян