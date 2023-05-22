Личный кабинет пассажира общественного транспорта заработал в Петербурге

В Петербурге запущен Личный кабинет пассажира общественного транспорта. Благодаря новому сервису можно пополнять единые электронные билеты и отслеживать историю поездок, совершенных после регистрации.

Как сообщили 22 мая в пресс-службе Смольного, зарегистрироваться в личном кабинете можно по ссылке: https://podorozhnik.spb.ru/ или на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

В ближайшее время планируется разработать виртуальный билет и приложение для оплаты проезда с помощью мобильных устройств с функцией NFC. На первом этапе в приложении будет реализован виртуальный «Подорожник», в перспективе — остальные типы проездных билетов, включая льготные, уточнили в городской администрации

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках IV Международного транспортного фестиваля «Spb Transport Fest» в Петербурге представили инновационные модели городского пассажирского транспорта.

Также сообщалось, что в 2023 году Смольный планирует запустить около 10 новых цифровых сервисов — приложений и чат-ботов.

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