В Петербурге появится около 10 новых цифровых сервисов в 2023 году

Смольный планирует запустить в 2023 году около 10 новых цифровых сервисов — приложений и чат-ботов. Об этом в интервью ТАСС 14 марта рассказал начальник отдела развития и проектирования информационных систем информационно-аналитического центра Денис Лунг.

«У нас в планах создание еще около 10 сервисов в течение ближайшего года. Впереди достаточно серьезная работа по развитию как существующих сервисов, которые будут обрастать новым функционалом, так и созданию новых»,— добавил он.

Планируется расширить сервис, связанный с уборкой снега. Он будет совмещать информацию как от комитета по благоустройству, так и о внутридворовых уборках. Кроме того, будут созданы специальные сервисы для пенсионеров, а также по труду и занятости.

Правительство города создаст чат-боты для управления записями актов гражданского состояния, для владельцев домашних животных, для садовых некоммерческих товариществ, для Гостехнадзора. По словам господина Лунга, аудитория цифровых сервисов Петербурга составила 2,5 млн человек. Количество проектов в рамках экосистемы «Цифровой Петербург» достигло 245 сервисов.

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