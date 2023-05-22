Volkswagen подтвердил создание трехрядного электроминивэна ID. Buzz

Компания Volkswagen подтвердила создание трехрядного электроминивэна ID. Buzz — новая модификация дебютирует в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран International Volkswagen Bus Day

Фото: Volkswagen International Volkswagen Bus Day

Фото: Volkswagen

Премьера удлиненной модификации с тремя рядами сидений состоится в рамках International Volkswagen Bus Day, который пройдет в США 2 июня. Новинка появится в продаже в 2024 году и будет доступна на рынке Северной Америки, а о возможности выхода трехрядного электроминивэна на другие рынки пока не сообщается.

В настоящее время линейка модели включает в себя электроминивэн Volkswagen ID. Buzz и электрофургон Volkswagen ID. Buzz Cargo, которые были показаны весной 2022 года. Ранее были также анонсированы «заряженная» версия GTX и кемпер California на базе нового электромобиля.

Максим Вершинин

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