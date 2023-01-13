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Volkswagen сделает 340-сильную версию электроминивэна ID. Buzz

Компания Volkswagen расширит линейку модификаций электрического минивэна ID. Buzz, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок Volkswagen Кая Грюница.

Volkswagen ID. Buzz и Volkswagen ID. Buzz Cargo

Volkswagen ID. Buzz и Volkswagen ID. Buzz Cargo

Фото: Volkswagen

Volkswagen ID. Buzz и Volkswagen ID. Buzz Cargo

Фото: Volkswagen

По словам топ-менеджера, в 2023 году модель получит удлиненную на 250 мм модификацию с 7-местным салоном, а также будет создан дом на колесах California — его премьера состоится в 2025 году.

Главной технической новинкой станет выход «заряженной» версии GTX. Спортивный вариант получит второй электромотор и полный привод, а суммарная отдача двухмоторной силовой установки составит 340 л.с. Также появится менее мощный двухмоторный вариант модели.

Напомним, премьера электроминивэна Volkswagen ID. Buzz и электрофургона Volkswagen ID. Buzz Cargo состоялась весной 2022 года.

Максим Вершинин

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