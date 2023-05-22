Оргкомитет Олимпийских игр в Париже планировал зажечь Олимпийский огонь на Эйфелевой башне

Организационный комитет олимпиады «Париж-2024» планировал закрепить Олимпийский огонь на Эйфелевой башне, сообщает Reuters со ссылкой на источник. На текущий момент сделать это не представляется возможным из-за установленных там антенн.

В оргкомитете не стали отрицать, что вели переговоры по этому поводу, однако анонсировать иных заявлений по этому вопросу не стали. «Место зажжения огня в день открытия Олимпийских игр еще не определено»,— указали агентству в «Париж-2024».

Олимпийское пламя прибудет во Францию 8 мая. Трехмачтовый парусник «Белем», на котором огонь вывезут из Греции, остановится в Марселе. По традиции, пламя возжигают в городе, где проходят соревнования, и поддерживают до дня завершения игр. Церемония открытия пройдет 26 июля 2024 года. Закрытия — 11 августа 2024 года.

О протестах французов против Олимпиады — «Добровольно разрушительно».

Григорий Лейба