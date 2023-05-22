Премьер Польши отверг требование РФ компенсировать ей $750 млрд

Премьер-министр Матеуш Моравецкий считает, что его правительство не обязано компенсировать России расходы, которые СССР потратил на восстановление страны после Второй мировой войны. Вернуть эти средства России требовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это типичная российская пропагандистская уловка. Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше»,— сказал Матеуш Моравецкий во время визита в город Гдыня, его слова приводит агентство PAP.

По словам господина Моравецкого, Россия должна «заплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других» из-за военной операции на территории Украины.

21 мая Вячеслав Володин в Telegram-канале написал, что треть территорий Польши — «районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами» — вошли в ее состав после Второй мировой только благодаря СССР. По его мнению, власти Польши должны компенсировать России более $750 млрд, потраченных СССР на развитие Польши.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».