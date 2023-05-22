В томской гордуме предложили провести конкурс на пост мэра 22 августа

Второй конкурс на пост мэра Томска может быть проведен 22 августа. Дата указана в проекте решения комиссии по регламенту и правовым вопросам городской думы. Комиссия обсудит этот вопрос на заседании 24 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Датой начала приема документов от претендентов на кресло мэра в проекте решения указано 10 июля. Этот этап подготовки к конкурсу завершится 10 августа.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», первый конкурс прошел 11 апреля 2023 года. Он был признан несостоявшимся в связи с самоотводом обоих кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, - и. о. мэра Михаила Ратнера и депутата областной думы Максима Лучшева.

10 мая гордума внесла изменения в порядок проведения конкурса. В соответствии с этой корректировкой новый конкурс должна провести новая комиссия.

Также в повестку дня заседания комиссии включен вопрос «О проекте решения думы города Томска «Об обращении в законодательную думу Томской области». Обращение с предложением восстановить прямые выборы мэра подготовил депутат Игорь Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск»).

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Валерий Лавский