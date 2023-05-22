Патрушев сообщил, что Путин приглашен в Китай на форум «Один пояс—один путь» в качестве главного гостя

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил благодарность Китаю за направленное президенту России Владимиру Путину приглашение выступить на международном форуме «Один пояс—один путь» в качестве главного гостя. В марте этого года председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву, во время которого пригласил господина Путина в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку Николай Патрушев также рассказал, что дальнейшее расширение сотрудничества с Китаем является стратегическим курсом Москвы. При этом он подчеркнул, что Россия и Китай не ставят целью своего сотрудничества борьбу с третьими странами.

«Российско-китайское стратегическое партнерство строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга и не направлено против третьих стран»,— сказал Николай Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку (цитата по ТАСС).

По словам господина Патрушева, России и Китаю несмотря на санкционное давление удается наращивать объемы двустороннего товарооборота. Кроме того, увеличивается доля расчетов в национальных валютах, что позволяет российско-китайским отношениям оставаться «не подверженными внешнему влиянию».

Ранее Bloomberg писал, что с визитом в Китай намерен отправиться и премьер-министр России Михаил Мишустин. По данным агентства, он возглавит российскую делегацию, которая посетит бизнес-форум в Шанхае 23 мая. Приглашение посетить Китай Владимир Путин и Михаил Мишустин получили от Си Цзиньпина в конце марта, когда председатель КНР был в Москве.

«Один пояс—один путь» — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Первый форум прошел в мае 2017 года, второй форум состоялся в апреле 2019-го. Владимир Путин принимал участие в обоих мероприятиях.

Милена Костерева