Авиакомпания Ryanair вернулась к прибыли

По итогам финансового года, завершившегося в марте, крупнейшая европейская авиакомпания Ryanair получила почти рекордную прибыль €1,43 млрд, несмотря на слабый первый квартал и на убытки в четвертом квартале. В прошлом году у нее был годовой убыток €355 млн. В своем заявлении компания объяснила рост показателей восстановлением пассажиропотока, ростом тарифов на перевозку, а также выгодными сделками по покупке горючего.

Годовая выручка Ryanair выросла более чем вдвое и достигла €10,78 млрд. Пассажиропоток поток вырос на 74%, авиакомпания перевезла 168,6 млн пассажиров, и это на 13% выше уровня 2020 финансового года, то есть до пандемии. Коэффициент загрузки воздушных судов вырос с 82% до 93%. Компания добавила 5 новых аэропортов и около 300 новых маршрутов. Доля Ryanair на рынках европейских стран также выросла, особенно значительно в Италии — с 27% до 40%, в Польше — с 26% до 36% и в Ирландии — с 49% до 58%.

В текущем финансовом году, как прогнозирует руководство Ryanair, прибыль вырастет еще больше, и будет побит рекорд 2018 года, когда этот показатель составил €1,45 млрд. Как отметил в отчетности глава Ryanair Майкл О`Лири, «спрос на перелеты летом 2023 года высок, и тарифы на пик летнего сезона показывают рост выше прошлогоднего». По его оценкам, текущий первый квартал будет гораздо сильнее, чем аналогичный период прошлого года, на котором негативно сказалась ситуация вокруг Украины. Ожидается, что в текущем году Ryanair перевезет 186 млн пассажиров, учитывая, что теперь у нее почти 2500 маршрутов и около 3000 рейсов ежедневно.

Алена Миклашевская