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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил о минометном обстреле села на границе с Украиной

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Хоромное Климовского района, которое расположено в 5 км от границы с Черниговской областью Украины https://t.me/avbogomaz/2697.

По словам чиновника, вооруженные силы Украины произвели обстрел из минометов. Пострадавших нет, но из-за снарядов загорелось одно домовладение и хозяйственная постройка. Оперативные и экстренные службы ликвидируют последствия обстрела.

Брянская область, как и другие приграничные области России, подвергается обстрелам со стороны Украины. В начале прошлой недели система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа https://www.kommersant.ru/doc/5986459. По информации «Ъ», 13 мая в небе в регионе потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 https://www.kommersant.ru/doc/5985387.

Сергей Толмачев, Воронеж

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