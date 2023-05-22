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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Порывы восточного ветра до 15-18 м/с ожидаются местами в Самарской области в понедельник в ближайшие два – четыре часа. Они сохранятся до конца дня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ

Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ

В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Месяцем ранее сильные порывы ветра в Самаре привели к ряду происшествий.

В частности, была повреждена кровля жилого дома в регионе. В тот же период в соседней с Самарской Ульяновской области ветер повалил деревья на авто, кровли, балконы и провода.

Георгий Портнов

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