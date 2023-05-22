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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале выросла на 77%

По итогам первого квартала чистая прибыль Московской биржи по МСФО выросла на 77% год к году, до 14,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 17,4%, до 14,298 млрд руб., сообщается на сайте биржи.

EBITDA Мосбиржи увеличилась на 72,5%, до 19,07 млрд руб. Комиссионные доходы биржи снизились на 6,5%, до 9,96 млрд руб., процентные и прочие финансовые доходы выросли на 21%, до 13,19 млрд руб. Операционные доходы Мосбиржи выросли на 6,9%, операционные расходы снизились на 17,9%. Соотношение расходов и доходов уменьшилось на 7 п. п., до 23,4%.

На открытии сегодня индекс Мосбиржи растет на 0,73% к предыдущему закрытию, составляет 2645,48 пункта.

По итогам 2022 года индекс Мосбиржи рухнул на 43%, но в 2023-м вернулся к росту. В апреле индекс Мосбиржи закрепился выше отметки 2600 пунктов, обновив годовой максимум и прибавив с конца марта более 9%. Среди позитивных факторов участники рынка отмечали рост цен на нефть в сочетании с ослаблением рубля и не исключали повышения индекса до 2700 пунктов.

Лаура Кеффер

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