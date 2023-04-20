Инвесторы прогрели рынок

Российский рынок растет слишком активно. “Ъ FM” попытался разобраться, когда это закончится. За месяц индекс Мосбиржи прибавил больше 300 пунктов, став лидером по доходности во всем мире, пишет БКС. При этом последняя ощутимая распродажа наблюдалась около месяца назад. Сейчас на рынке доминируют покупатели, которые уже разогнали индекс до 2,6 тыс. пунктов. И это не предел, говорят собеседники “Ъ FM”. Как долго это продлится? И какую стратегию выбрать инвестору? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам 2022 года индекс Мосбиржи рухнул на 43%. Сначала боевые действия, а потом и мобилизация привели к тому, что инвесторы вывели с брокерских счетов 1,5 трлн руб. Но со временем, во-первых, снизилась ключевая ставка, и депозиты перестали быть привлекательными. Во-вторых, с последних потрясений прошло время, часть инвесторов нашли в себе силы вернуться. И теперь 1,5 трлн руб. — это месячный оборот торгов. А за ростом торгов будет расти и индекс, рассуждает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Текущие показатели инфляции упали чуть ли не до 3%, дивидендные доходности некоторых акций сейчас двузначные. Если сравнивать эту доходность с депозитами, то она, естественно, выглядит гораздо привлекательнее. Но что такое ОФЗ? Это арифметическая прогрессия. Рынок — это геометрическая прогрессия. То есть с точки зрения математики, рынок представляет больший интерес. При этом так называемое соотношение цены к прибыли очень низкое».

В результате российский рынок растет без оглядки на внешний негатив уже месяц. Банковский кризис на Западе? Он не имеет значения, наоборот, это повысило спрос на золото и, например, российский золотодобытчик «Полиметалл» с начала года подорожал на 80%. Или, скажем, «Сбер»: компания анонсировала рекордные дивиденды, которые должны утвердить уже 21 апреля. Рост акций — почти на 70%, а распределенную прибыль, как ожидается, часть игроков реинвестирует, что тоже даст импульс рынку. При такой доходности сложно думать о коррекции, а она обязательно наступит, говорит инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Один из рисков — это возможное ухудшение геополитической ситуации из-за кризиса н Украине. Кроме того, возможна фиксация прибыли теми инвесторами, которые покупали акции недавно, и они уже получили достаточный доход. И третий риск — это сезонность. Обычно, как мы знаем, в мае происходит коррекция рынка. Есть старая поговорка: продавай в мае и живи спокойно».

А что дальше? Собеседники “Ъ FM” говорят, что драйверы роста сменятся. Сейчас это «Сбер», но есть потенциально более привлекательные компании. Например, экспортеры увеличат прибыль из-за ослабления рубля. Но до сих пор в ценах акций это не отражено. В результате, по оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, индекс Мосбиржи до конца года может вырасти сразу до 3,3 тыс. пунктов. Если не реализуются негативные сценарии, уточняет собеседник “Ъ FM”:

«Главными угрозами можно считать усиления вторичных санкций, то есть некоторых мер, которые ухудшат экспорт в страны Азии. Также можем выделить риск волатильности рубля. Для наших компаний позитивно все-таки умеренное ослабление национальной валюты. Если оно выйдет за рамки прогнозов, то пострадает внутренний рынок. И, конечно, нужно учитывать глобальную ситуацию, когда может начаться коррекция на мировых рынках вследствие повышения ставки ФРС, все-таки она останется на высоком уровне».

Пока этот эффект не наблюдался: решения зарубежных регуляторов на российский рынок никак не влияли, плюс, когда цена на нефть начала падать, страны ОПЕК ограничили добычу, и котировки вернулись в норму. Акции российских нефтяников, правда, тоже никак не отреагировали. Так или иначе, сырьевые компании — основа индекса Мосбиржи. И, судя по данным площадки, они в фаворитах розничных инвесторов: сразу после «Сбера» лидерство делят «Газпром», ЛУКОЙЛ и «Норникель».

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