Энергоблок Кольской АЭС остановлен автоматикой

Энергоблок №3 Кольской АЭС вчера, 21 мая, был отключен автоматикой. Причины пока неизвестны, радиационный фон в норме.

«21 мая в 11:16 мск действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС... Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами»,— говорится в пресс-релизе управляющей компании (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас на АЭС работают энергоблоки №1 и №2, на энергоблоке №4 ведется планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 660 МВт.

Кольская АЭС — филиал «Росэнергоатома» (входит в «Росатом»). Станция находится в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока мощностью 440 МВт каждый.

Сегодня, 22 мая, утром из-за отключения линии Днепровской ЛЭП электропитание Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы. Причина отключения линии выясняются. ЗАЭС также находится под управлением «Росэнергоатома».

Лаура Кеффер