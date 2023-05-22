Полузащитник «Краснодара» Сперцян прокомментировал сведения о возможном отъезде в Европу

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян заявил, что не рассматривает отъезд в Европу в ближайшее время. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Эта тема сейчас закрыта. У нас важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю»,— цитирует издание заявление игрока.

Футболист отметил, что в настоящее время не ведет обсуждений с агентом о возможных трансферах.

В январе текущего года СМИ стало известно об интересе нидерландского футбольного клуба ПСВ к игроку. К апрелю заинтересованность проявили испанские, итальянские и другие европейские клубы.

Эдуард Сперцян был признан болельщиками лучшим игроком «Краснодара» в сезоне 2021–2022 года. Действующий контракт «быков» с игроком продлится до 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость полузащитника «Краснодара» достигает €9 млн.

Анастасия Донскова

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