«Ведомости»: Росавиация предложила оснастить беспилотники черными ящиками

Росавиация предложила закрепить перечень обязательного оборудования, которым должны оснащать все российские беспилотники. Ведомство 19 апреля направило список в Минпромторг, Минтранс и ассоциацию производителей беспилотников «Аэронекст», сообщают «Ведомости». Среди прочего, предлагается оснастить черными ящиками беспилотники, перевозящие людей.

Росавиация считает нужным категоризировать требования к оснащению беспилотного воздушного судна (БВС) в зависимости от условий его эксплуатации:

беспилотники, которые летают на высоте до 150 м — оборудовать габаритными огнями, системой управления (позволит пилоту на земле видеть местоположение аппарата и при необходимости срочно посадить его), программно-аппаратными комплексами (ПАК, не позволят совершить полет в запретных зонах);

беспилотники, которые летают над населенными пунктами и промышленными объектами — оборудовать аэронавигационными огнями и бортовыми системами (в том числе для безопасного приземления);

беспилотники, предназначенные для перевозки людей и животных — оснастить черным ящиком и системой индивидуального жизнеобеспечения (кислородные маски, парашюты, спасательные жилеты).

«Аэронекст» 5 мая направил в Минпромторг и Минтранс письмо с собственными предложениями. Ассоциация сочла, что надо скорректировать изначальный список требований Росавиации. В частности, «Аэронекст» предлагает отказаться от требования оснащать беспилотники ПАК, которые не позволят летать в запретных зонах. Авторы письма пояснили, что это требование может быть технически осуществимо только при наличии официальных и бесплатных цифровых карт с указанием запретных зон.

Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что министерство согласно с предложениями по оборудованию от «Росавиации» и сформировало письмо с официальной позицией. Гендиректор «Аэронекста» Глеб Бабинцев сказал, что пока ответа от Минпромторга и Минтранса не получил.

18 мая Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект группы членов «Единой России», наделяющий силовые органы правом пресекать движение любых беспилотных аппаратов в зоне своей ответственности. Сейчас такие действия разрешены лишь в отношении воздушных дронов. Единственным ведомством, не поддержавшим документ, оказалось Минэкономики.

Подробности — в материале «Ъ» «На земле, в небесах и на море».

Лаура Кеффер