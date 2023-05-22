Компания BMW показала универсал Concept Touring Coupe — концепт-кар, созданный на базе родстера BMW Z4.

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Автомобиль получил новый кузов, часть элементов которого выполнена из алюминия. Трехдверный универсал отличается от исходной модели новой решеткой радиатора и особыми колесными дисками золотистого оттенка, который дополняет основной светло-серый цвет кузова.

В салоне изменения свелись к новой графике мультимедийной системы, а также отделке интерьера двухцветной кожей итальянской компании Poltrona Frau. В комплекте с автомобилем представлен набор багажных сумок от Schedoni.

Технически универсал унифицирован с базовым BMW Z4 M40i, оснащенным 340-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Серийных перспектив у BMW Concept Touring Coupe нет.

Максим Вершинин

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