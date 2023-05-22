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Коммерсантъ FM
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Правящая в Греции «Новая демократия» побеждает на парламентских выборах с почти 41% голосов

После подсчета 99,56% бюллетеней консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса побеждает на парламентских выборах в Греции. Она набрала 40,79% голосов и получает 146 мест в 300-местном парламенте, следует из данных на сайте МВД Греции.

Оппозиционная Коалиция радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса набирает 20,06% голосов и 71 место в парламенте, Всегреческое социалистическое движение ПАСОК — 11,51% и 41 мест, Компартия Греции — 7,21% голосов и 26 мест, «Греческое решение» Кириакоса Велопулоса — 4,46% и 16 мест. Общая явка оценивается в 60,92%.

О выборах в Греции — обозреватель «Ъ» Андрей Плахов

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Эксперты предсказывали, что новое правительство Греции почти неизбежно будет коалиционным, а его формирование может затянуться на месяцы. Это означает, что грекам наверняка придется голосовать еще раз. В правящей партии сказали, повторные выборы могут пройти 25 июня. Премьер-министр Кириакос Мицотакис говорил, что планирует добиваться создания однопартийного правительства.

Подробности — в материале «Ъ» «Новая система добавила неизвестности».

Лаура Кеффер

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