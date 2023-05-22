Несколько районов Симферополя остались без света из-за «технологического нарушения»

В Симферополе произошло отключение электричества в нескольких районах города. «Крымэнерго» объяснило это «технологическим нарушением». В некоторые обесточенные участки уже возобновлена подача электричества.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне, 21 мая, поздно вечером сообщил в Telegram, что произошло «технологическое отключение электроэнергии... сработала автоматика». Он пообещал, что свет вернется в течение часа. По словам мэра города Михаила Афанасьева, специалисты выясняют причины отключения электричества и «работают над их устранением».

В «Крымэнерго» сообщили, что абоненты в Симферополе были обесточены в 22:49 «в результате технологического нарушения на линии 110 кВ». «Отключенная нагрузка составила 42 МВт»,— говорится в сообщении компании в Telegram.

На данный момент энергетики «запитали большую часть потребителей» — восточную часть города, а также села Трудовое, Белое и Живописное. «Крымэнерго» обещает закончить работы в ближайшее время.

Леонид Уварчев