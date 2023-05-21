В Одессе и Харьковской области произошли взрывы

Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины поздно вечером 21 мая. Местные власти сообщили о взрывах в Херсонской области. По информации «Страна.ua» и ряда других украинских СМИ, взрывы также произошли в Одессе.

Сейчас воздушная тревога продолжает действовать только в Днепропетровской области. Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в селе Циркуны. Один человек пострадал, его госпитализировали.

В последние недели на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. Накануне, 20 мая, взрывы произошли в Днепропетровской области. Власти Киева неоднократно за последние дни сообщали о массированных ударах по городу. Так 16 мая городские власти рассказывали об «исключительной по плотности» атаке.