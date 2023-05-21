Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Одессе и Харьковской области произошли взрывы

Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины поздно вечером 21 мая. Местные власти сообщили о взрывах в Херсонской области. По информации «Страна.ua» и ряда других украинских СМИ, взрывы также произошли в Одессе.

Сейчас воздушная тревога продолжает действовать только в Днепропетровской области. Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в селе Циркуны. Один человек пострадал, его госпитализировали.

В последние недели на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. Накануне, 20 мая, взрывы произошли в Днепропетровской области. Власти Киева неоднократно за последние дни сообщали о массированных ударах по городу. Так 16 мая городские власти рассказывали об «исключительной по плотности» атаке.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...