Папа римский обратился к сторонам суданского конфликта

Папа римский Франциск призвал враждующие группировки в Судане сложить оружие. Вооруженное противостояние регулярной армии и Сил быстрого реагирования (СБР) в этой стране продолжается уже более месяца. 20 мая стороны конфликта договорились об очередном перемирии, СБР подтвердили свою приверженность его выполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Поощряя частичные соглашения, достигнутые к настоящему времени, я вновь обращаюсь с искренней просьбой отложить оружие в сторону»,— сказал понтифик во время обращения к верующим на площади Святого Петра (цитата по агентству Reuters). «Я призываю международное сообщество не жалеть усилий для того, чтобы диалог восторжествовал и чтобы страдания людей могли быть облегчены»,— добавил папа римский.

В СБР тем временем заявили о готовности полностью исполнять недавно согласованное краткосрочное перемирие. «Мы подтверждаем нашу полную приверженность прекращению огня... чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи, открыть проходы для гражданских лиц и предоставить все, что облегчило бы страдания нашего народа»,— заявили СБР.

Поводом для вооруженного конфликта стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти), который руководит СБР.

Гуманитарное перемирие на семь дней вступит в силу 22 мая.

Подробнее о конфликте читайте в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Мария Федотова