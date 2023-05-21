Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовные дела против 33 бойцов полка «Азов»

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24 участников украинского полка «Азов» (запрещен на территории России как террористическая организация), сообщила пресс-служба суда ростовскому изданию 161.ru. Суд также рассмотрит дело против девяти бойцов диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «Медведи», входившей в состав «Азова», обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом) на карточку дела на сайте суда.

«Дело по группе из 24 человек поступило к нам и передано на ознакомление судье. Дату судебного заседания еще не назначили»,— уточнили в пресс-службе суда. Из карточки дела против 24 человек следует, что их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Фигурантам уголовного дела против ДШГ «Медведи» выдвинуты обвинения по тем же статьям, а также по ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). В преступлении, предусмотренном ст. 205.3 УК РФ, также обвиняются 9 человек из дела против 24 бойцов.

По информации «Медиазоны», как минимум пять человек из упомянутых в материалах уголовных дел вернулись на Украину в результате обменов. Сколько именно фигурантов будут судить заочно, неизвестно.

Дело участников ДШГ «Медведи» в июле 2022 года поступило в суд Донецкой народной республики (ДНР). Генпрокуратура ДНР обвиняла их в терроризме и диверсиях. Участников группировки российские войска взяли в плен в Мариуполе. Источники ТАСС сообщали, что речь идет о восьми военнопленных.

20 мая 2022 года на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались остатки украинского гарнизона, большая часть сдавшихся состояла в полку нацгвардии «Азов». По данным Минобороны РФ, сдались в плен 2439 человек. В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признавал, что в плен сдались около 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали».

29 июня 2022 года Москва и Киев провели обмен пленными в формате «144 на 144», среди обменянных были и бойцы «Азова». Россия и Украина с тех пор продолжают регулярно обмениваться пленными. В частности, в феврале 2023 года был осуществлен обмен «101 на 101», и в числе освобожденных украинских военнослужащих были бойцы ВСУ, воевавшие на «Азовстали». В марте CNN со ссылкой на источник сообщал, что в тюрьме в селе Оленовка в Донецкой народной республике остаются около 2 тыс. украинских военных с завода «Азовсталь».

Что происходит на 452-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...