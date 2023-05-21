СМИ: суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовные дела против 33 бойцов полка «Азов»

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24 участников украинского полка «Азов» (запрещен на территории России как террористическая организация), сообщила пресс-служба суда ростовскому изданию 161.ru. Суд также рассмотрит дело против девяти бойцов диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «Медведи», входившей в состав «Азова», обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом) на карточку дела на сайте суда.

«Дело по группе из 24 человек поступило к нам и передано на ознакомление судье. Дату судебного заседания еще не назначили»,— уточнили в пресс-службе суда. Из карточки дела против 24 человек следует, что их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Фигурантам уголовного дела против ДШГ «Медведи» выдвинуты обвинения по тем же статьям, а также по ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). В преступлении, предусмотренном ст. 205.3 УК РФ, также обвиняются 9 человек из дела против 24 бойцов.

По информации «Медиазоны», как минимум пять человек из упомянутых в материалах уголовных дел вернулись на Украину в результате обменов. Сколько именно фигурантов будут судить заочно, неизвестно.

Дело участников ДШГ «Медведи» в июле 2022 года поступило в суд Донецкой народной республики (ДНР). Генпрокуратура ДНР обвиняла их в терроризме и диверсиях. Участников группировки российские войска взяли в плен в Мариуполе. Источники ТАСС сообщали, что речь идет о восьми военнопленных.

20 мая 2022 года на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались остатки украинского гарнизона, большая часть сдавшихся состояла в полку нацгвардии «Азов». По данным Минобороны РФ, сдались в плен 2439 человек. В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признавал, что в плен сдались около 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали».

29 июня 2022 года Москва и Киев провели обмен пленными в формате «144 на 144», среди обменянных были и бойцы «Азова». Россия и Украина с тех пор продолжают регулярно обмениваться пленными. В частности, в феврале 2023 года был осуществлен обмен «101 на 101», и в числе освобожденных украинских военнослужащих были бойцы ВСУ, воевавшие на «Азовстали». В марте CNN со ссылкой на источник сообщал, что в тюрьме в селе Оленовка в Донецкой народной республике остаются около 2 тыс. украинских военных с завода «Азовсталь».

Что происходит на 452-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов