Участок Режевского тракта перекрыли из-за задымления от верхового пожара

На участке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск (с 143 км по 145 км) перекрыто движение, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Причиной стало задымление, которое возникло в результате верхового пожара. Экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии.

Напомним, сегодня из-за плохой видимости, возникшей из-за задымления от пожаров, девять машин столкнулись на Серовском тракте. В результате аварий пострадали девять человек. Прокуратура взяла на контроль расследование одного из ДТП, из-за которого погиб водитель пассажирского автобуса.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте