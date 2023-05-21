В массовом ДТП на Серовском тракте один человек погиб, восемь пострадали

В массовом ДТП на 76 км Серовского тракта недалеко от Невьянска пострадали девять человек, из них один умер при госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

На месте происшествия работало пять бригад скорой медицинской помощи. Три человека госпитализированы в Невьянскую ЦРБ с травмами головы и конечностей. Пяти пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Напомним, по данным ГИБДД, несколько ДТП на данной трассе произошло в результате плохой видимости, возникшей из-за задымления от пожаров. Девять машин столкнулись в правом ряду — движение транспорта осуществляется по левой полосе.

Диана Сунагатуллина

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