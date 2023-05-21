Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП с автобусом на Серовском тракте

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что утром 21 мая на 81 км трассы столкнулись маршрутное такси Iveco, в котором находились пять пассажиров, и цементовоз «КамАЗ». Водитель маршрутки погиб. Несколько пассажиров пострадали — их госпитализировали в больницу.

Напомним, в массовом ДТП на 76 км Серовского тракта пострадали девять человек. По данным ГИБДД, девять машин столкнулись в правом ряду трассы в результате плохой видимости, возникшей из-за задымления от пожаров.

Диана Сунагатуллина

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