В Ярославле кандидата могут снять с праймериз «Единой России» за ДТП на «Феррари»

Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Ярославской областной думы рассматривал вопрос об исключении из списков для голосования кандидата Романа Галагаева. Об этом пишет портал Ярньюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Галагаев

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Роман Галагаев

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Причиной снятия с праймериз экс-депутата муниципалитета Ярославля, известного ярославского бизнесмена Романа Галагаева может стать ДТП, в которое он попал 19 мая. Как сообщал «Ъ-Ярославль», господин Галагаев ехал за рулем «Феррари» и столкнулся с машиной «Скорой помощи». Виновником аварии в ГИБДД посчитали водителя «Феррари», сам он также не стал отрицать свою вину. Выяснилось, что автомобиль не был застрахован.

По данным источников портала Ярньюс голосование членов оргкомитета праймериз проходило по телефону, его результаты объявят в понедельник. В этот же день 22 мая стартует само предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» в областную думу.

Андрей Иванов